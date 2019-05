Paola Lo Mele

Da via Marmorata a via Portuense e viale Marconi. Sono alcune delle strade dove a breve sorgeranno nuove corsie preferenziali. Lo prevede il piano del Campidoglio per velocizzare i trasporti pubblici cittadini, secondo cui i lavori quest'anno saranno anche occasione per la riqualificazione delle aree interessate.

Nel frattempo, nel quadrante nord della città, è stata già aperta la preferenziale di via di Valle Melaina. Il tratto interessato è quello cheva da piazzale Jonio a via Monte Cervialto, dove è stata completata anche una nuova banchina di fermata per gli utenti.

«Stiamo portando avanti un programma preciso per velocizzare e privilegiare il trasporto pubblico Dove è più necessario. Un pacchetto di interventi a vantaggio di tutti i cittadini», esulta la sindaca Virginia Raggi. Il pacchetto di corsie dedicate agli autobus, come sottolinea l'assessore Linda Meleo, punta anche a contrastare la sosta selvaggia e può vantare opere già realizzate o messe in sicurezza in questi anni: come via Emanuele Filiberto e via Vittorio Emanuele Orlando, viale Libia-viale Eritrea, Orazio Pulvillo-Quinto Publicio, via delleTerme di Caracalla.

Sembra invece proprio alle battute finali il Corridoio della mobilità Eur Laurentina-Tor Pagnotta, infrastruttura al servizio del quadrante sud della città, quasi pronta dopo anni di ritardi.

La municipalizzata cittadina dei trasporti Atac lo scorso mese ha concluso i corsi di formazione per i trentacinque autisti che guideranno i filobus. I nuovi filovieri hanno seguito lezioni pratiche e teoriche che hanno permesso di prendere confidenza con apparecchiature e sistemi, diversi da quelli dei bus.

L'infrastruttura è molto attesa nella Capitale, in quanto offrirà ai residenti un collegamento rapido con la linea B della metropolitana e con il resto della città. Si tratta di un tragitto di circa undici chilometri (andata-ritorno) che sarà percorso dai filobus. Restano intanto chiuse le due stazioni centrali della metro A di Roma, Repubblica e Barberini, off limits da tempo per questioni legate alle scale mobili. E in agosto, per far spazio ad interventi infrastrutturali sulla linea rossa, si potrebbero verificare stop programmati del servizio sulla stessa linea.

Martedì 21 Maggio 2019, 05:01

