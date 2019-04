Paola Lo Mele

Controlli a tappeto sulle strade della Capitale. La polizia locale di Roma ha fatto ieri un punto sull'attività svolta dall'inizio dell'anno: oltre 140.000 verifiche dal primo gennaio per la verifica del rispetto delle norme da parte degli automobilisti, romani e non. I caschi bianchi in particolare si sono concentrati sui veicoli sprovvisti di assicurazione e revisione. Il corpo ha, infatti, portato avanti «un vasto piano di verifiche, a contrasto delle principali condotte che mettono a repentaglio la sicurezza e l'incolumità delle persone che percorrono ogni giorno le vie della Capitale: oltre 140.000 i controlli effettuati (su più veicoli ogni volta) nei primi tre mesi del 2019», come hanno spiegato dal comando generale di via della Consolazione.

Quest'azione di vigilanza è andata avanti anche durante il periodo delle festività pasquali - lo scorso week end - quando sono sono stati effettuati circa 2000 interventi sulle strade cittadine.

Negli ultimi mesi, nel mirino sono finiti in particolare «alcuni comportamenti che, oltre a violare le norme, rappresentano un pericolo per tutti gli utenti della strada, come l'utilizzo di un veicolo in condizioni di dubbia efficienza. Attraverso lo strumento tecnologico dello Street Control, nel primo trimestre di quest'anno, sono stati quasi 92.000 gli accertamenti volti a scovare i mezzi sprovvisti di Rca (la copertura assicurativa) e di revisione obbligatoria». L'uso dell'occhio elettronico - del tipo long range' - permette, infatti, di verificare in tempo reale le targhe dei veicoli in movimento: quelli irregolari vengono individuati all'istante e fermati, consentendo così agli agenti di procedere alle sanzioni previste, oltreché al sequestro del veicolo. Si tratta di un sistema ritenuto particolarmente utile dal corpo di polizia locale in quanto coniuga le potenzialità dell'occhio elettronico con quelle degli agenti sul territorio che, nella pattuglia più vicina, possono fermare' i trasgressori in maniera mirata. Con la stessa modalità si possono controllare e sanzionare le condotte irregolari che creano intralcio alla circolazione stradale. Dall'inizio dell'anno, insomma, attraverso questo mix, i vigili hanno accertato oltre 315.000 infrazioni (di cui circa 176.000 con l'ausilio di apparecchiature tecnologiche).

