Paola Lo Mele Ciak si gira. Passeggiando per Roma non è raro imbattersi

Paola Lo MeleCiak si gira. Passeggiando per Roma non è raro imbattersi in set cinematografici open air: telecamere e volti noti alle prese con scene da provare e riprovare. Da Fausto Brizzi a Netflix, passando per opere prime e fiction: torna prepotentemente la Hollywood sul Tevere.La Capitale, con i suoi monumenti simbolo dell'Italia nel mondo e con i suoi scorci inimitabili, è da sempre meta privilegiata per girare film stranieri ambientati nel Bel Paese, ma anche pellicole nostrane. E per questo non ci sono solo gli studi di Cinecittà: spesso sono proprio le strade della Città Eterna lo sfondo scelto dai registi per le loro opere.Facendo un bilancio di soli tre mesi, a partire da agosto e fino ad ottobre, sono state rilasciate dall'ufficio Cinema del Campidoglio autorizzazioni per dodici tra film e fiction in giro per Roma, con un tredicesimo in via di approvazione definitiva. Diversi i luoghi e i quartieri interessati: da Centocelle al Circo Massimo, dall'intramontabile via Veneto a via Trionfale, dai centri commerciali alle piazza storiche.Ad agosto Il Vangelo secondo Allah (regia di Rolando Ravello) è arrivato in via dei Glicini; L'Indesiderato di Enrico Lando tra via delle Provincie e Piazza Tuscolo; The King (Luca Miniero) nel centro commerciale Anagnina e in via Casilina. Via del Circo Massimo e piazza Trilussa sono state alcune delle location di 3 + 1 giorni per innamorarsi di Benedetta Pontellini. A settembre via della Conciliazione, piazza dell'Esquilino, via Cavour e la centralissima Campo de' Fiori hanno visto di passaggio il set di My real friends (regia di Lin Jing); via Giano Parrasio de Le avventure di Imma; viale Franco D'Amico e via Rudolf Diesel di una pellicola di Volfango De Biasi.Tra settembre e ottobre si gira: 10 giorni senza la mamma (Alessandro Genovesi) tra via dell'Astronomia all'Eur e via delle Tre Madonne, vicino al Bioparco; Il regno che si sposterà da via Anagni a via dei Gordiani; Brave Ragazze di Michela Andreozzi - con Ambra Angiolini, Luca Argentero e Stefania Sandrelli - da via Asmara a via Cassia. Mentre alcune scene di Modalità Aereo, con la regia di Fausto Brizzi, arriveranno fino a via Aurelia e via Tagliamento. Dulcis in fundo, le riprese di Tutta un'altra vita (di Alessandro Pondi) che vanno avanti da quest'estate, tra via Bassanello, il laghetto di Villa Borghese a Bocca delle Verità, e proseguiranno anche questo mese.riproduzione riservata ®