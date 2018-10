Paola Lo Mele Cassonetti stracolmi e sacchetti in strada? A partire da domani

Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleCassonetti stracolmi e sacchetti in strada? A partire da domani la situazione dovrebbe tornare alla normalità. O almeno è questa la previsione dell'Ama dopo che il caos immondizia si è riaffacciato per le strade della capitale. Ieri il presidente della municipalizzata, Lorenzo Bagnacani, ha spiegato che all'origine dei disagi c'è stato un «imprevisto, una situazione che è pesata parecchio» ovvero l'interruzione del contratto con una cooperativa a cui erano affidati oltre 170 servizi di utenze non domestiche. «L'Ama nelle ultime 72 ha lavorato giorno e notte, sabato e domenica, intensificando il lavoro al massimo. Da sabato tutto dovrebbe tornare alla normalità», le sue parole.Intanto, però, la situazione critica dei rifiuti in città continua a suscitare polemiche. E ieri i consiglieri del Pd sono arrivati a chiedere alla sindaca Virginia Raggi di ritirare le deleghe all'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari rea, a loro avviso, di aver messo in campo «strategie sbagliate». «Disservizi e caos in molte zone della città, con cassonetti che traboccano dalla periferia ai quartieri centrali e turistici. I cittadini sono esasperati», hanno attaccato. L'assessore, da parte sua, ha sottolineato i progressi fatti nella raccolta differenziata tecnologica in arrivo in diverse zone della città. Mentre dal M5S è arrivata la promessa: «Superate le criticità di questi giorni ci potrà di nuovo concentrare sul nostro percorso per cambiare radicalmente il modo di raccogliere e gestire i rifiuti».Domani, occhi puntati sul Salario dove abitanti, comitati e municipio manifesteranno in piazza per protestare contro l'impianto di trattamento meccanico biologico. «I cittadini non accetteranno nessun tentativo di dilazionare la chiusura dell'impianto, fissata nel 2019», ha avvertito il presidente del municipio Giovanni Caudo che sin dal suo insediamento ha messo la questione del Tmb in cima alle sue priorità.Dal Campidoglio e da Ama, a questo proposito, hanno confermato l'intenzione di «superare» l'impianto di trattamento così come è ora entro le fine del prossimo anno. Il piano a questo punto è di riconvertirlo: «Quell'area verrà trasformata per altri tipi di trattamenti meno impattanti».riproduzione riservata ®