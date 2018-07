Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleC'è uno spettro che incombe sulla raccolta dei rifiuti in città: lo sciopero proclamato sabato 14 luglio da Fp Cgil, Fit Cigl, Uilt e Fiadel in Ama. L'annuncio della mobilitazione, peraltro, fa seguito alle criticità sul fronte dei cassonetti registrate di recente in alcune aree città. Una situazione che l'azienda sta recuperando con uno sforzo notevole: circa 6.300 tonnellate di rifiuti urbani raccolti - quasi 350 in più rispetto ai giorni equivalenti dello scorso anno - e interventi mirati di pulizia e spazzamento intorno a oltre mille cassonetti stradali. All'origine degli ultimi disguidi: un «sovraccarico» di immondizia che si trascina dello scorso week end per la concomitanza di due giorni festivi e lo sciopero di una sola sigla sindacale.Tornando al 14 luglio, quando l'astensione dal lavoro in Ama è stata promossa da ben quattro sindacati, a spiegare i motivi della protesta è il segretario generale della Fp Cgil Natale Di Cola: «Abbiamo dimostrato senso di responsabilità nei confronti della città. Non possiamo dire lo stesso di Roma Capitale». Nel mirino due delibere comunali di cui i sindacati chiedono una modifica, in uno dei casi «parliamo della possibilità per l'azienda di sostituire dopo anni di fermo almeno il personale che va in pensione. Una modifica su cui è basato il piano industriale e che serve per fare davvero il porta a porta, oltre i progetti spot. Per farlo senza spezzare la schiena dei lavoratori», afferma Di Cola. I sindacati sono stati convocati domani dall'assessore all'ambiente Pinuccia Montanari per cercare una ricomposizione.Ma le prime rassicurazioni sono arrivate già ieri dalla sindaca Virginia Raggi che ha prospettato lo sblocco delle assunzioni: «Lo sciopero deriva dall'abrogazione di una norma che non consente di far entrare nelle partecipate nuovi dirigenti. Stiamo lavorando, abbiamo ottenuto la chiusura positiva del tavolo interistituzionale per Roma, credo che nei prossimi giorni sarà portata in giunta la delibera che supera questo problema. Stiamo lavorando molto sui rifiuti, siamo partiti a dicembre con il nuovo modello del porta a porta nel quartiere ebraico, e abbiamo mantenuto in 6 mesi l'86% di raccolta differenziata, ora ci sono anche altri due municipi, il VI e il X, che insieme fanno 500 mila cittadini».riproduzione riservata ®