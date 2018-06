Paola Lo Mele C'è una nuova data per il referendum sulla messa a gara del

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleC'è una nuova data per il referendum sulla messa a gara del trasporto pubblico locale. Doveva svolgersi ieri, poi è stato spostato in autunno e ora un'ordinanza della sindaca Virginia Raggi ne ha rivelato il giorno: domenica 11 novembre. E' il primo quesito quello che segnerà il futuro dell'Atac, la municipalizzata romana (ad oggi gestore unico del trasporto in città a bordo di bus, tram e metro).Questa la dicitura che i romani troveranno nell'urna: «Volete voi che Roma Capitale afidi tutti i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo, ovvero su gomma e rotaia, mediante gare pubbliche, anche a una pluralità di gestori e garantendo forme di concorrenza comparativa nel rispetto della disciplina vigente a tutela della salvaguardia e della ricollocazione dei lavoratori nella fase di ristrutturazione del servizio?».Il secondo, invece, reciterà: «Volete voi che Roma Capitale, fermi restando i servizi relativi al trasporto pubblico locale di superficie e sotterraneo, ovvero su gomma e rotaia, comunque affidati favorisca e promuova altresì l'esercizio di trasporti collettivi non di linea in ambito locale a imprese operanti in concorrenza?».Per promuovere il sì o il no al referendum sono a lavoro già appositi comitati cittadini. Il Movimento Cinque Stelle alla guida della città punta sull'affidamento in house, peraltro già prorogato fino al 2021. E il presidente della commissione riforme istituzionale, il pentastellato Angelo Sturni spiega che l'11 novembre «è allo studio la possibilità di usare per la prima volta il voto elettronico. Siamo favorevoli ai referendum senza quorum, novità che abbiamo inserito già nel nuovo statuto di Roma Capitale, ma non sappiamo se sia già applicabile. Sicuramente ci aspettiamo che a breve parta l'iter per la regolamentazione della campagna referendaria per garantire trasparenza, come richiesto dai Radicali».Immediata la reazione contrariata dal fronte dei Radicali Italiani, promotori della consultazione (e schierati per il sì): «Le modalità di voto dovranno essere quelle tradizionali e nei seggi dove si vota normalmente per ogni altra elezione. Sperimentazioni di voto elettronico non garantirebbero la sicurezza e la segretezza del voto e non sono ancora contemplate dai regolamenti di Roma Capitale», tuona il segretario Riccardo Magi.riproduzione riservata ®