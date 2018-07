Paola Lo Mele Arriveranno nuovi occhi elettronici per sorvegliare i punti più

Venerdì 6 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleArriveranno nuovi occhi elettronici per sorvegliare i punti più sensibili della città. A prevederli espressamente è il Patto per l'attuazione della sicurezza urbana siglato di recente dalla sindaca di Roma Virginia Raggi e dal prefetto Paola Basilone. Il fine comune è quello di «rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio», in particolare attraverso «l'installazione o il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza comunali». Nel documento, oggetto di una precedente votazione della giunta Raggi, vengono esplicitamente tirate in causa quattordici aree ben precise della Capitale, ovvero quelle «maggiormente interessate da situazioni di degrado e di illegalità».In tutto, sono quasi cento le telecamere da installare in base alle previsioni del piano (almeno 84 elettronici capaci di mantenere la resgisrazione per 14 giorni): si va dal Parco del Colle Oppio dove sono previste circa 12 telecamere a 360 gradi, al Parco dei Ravennati con un apparato di videosorveglianza costituito di altre 12 telecamere, dai Giardini Nicola Calipari di Piazza Vittorio dove saranno messe 8 telecamere (alcune a 360, altre standard) a Piazza dei Giureconsulti dove ce ne sono 5 in arrivo. Non finisce qui: al nuovo mercato Esquilino si prevedono 12 telecamere, a Largo Preneste almeno 9, a piazza Euclide 3, a piazza Benedetto Cairoli 5, a piazza Marconi almeno 1 telecamera, a Porta Maggiore minimo 3 telecamere, a piazza Conca d'Oro almeno 5, in viale Ferdinando Quaglia (a Tor Bella Monaca) 4, nel parcheggio della stazione ferroviaria di Ponte Galeria minimo 3 telecamere, al viadotto di Corso Francia almeno 2.«Nel quadro della collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale, Roma Capitale intende tra l'altro avvalersi delle specifiche risorse previste ai fini della realizzazione di sistemi di videosorveglianza», recita il patto. All'atto della sottoscrizione del Patto per l'attuazione della sicurezza urbana', il Comune e la Prefettura si sono anche impegnate, nell'ambito delle rispettive competenze, a favorire lo scambio informativo tra le forze di polizia e i caschi bianchi.riproduzione riservata ®