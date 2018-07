Paola Lo Mele Arriva il sistema unico di segnalazioni in città. Si tratta

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleArriva il sistema unico di segnalazioni in città. Si tratta di una piattaforma sul sito del Comune, dove gli utenti potranno fare diverse segnalazioni - dalle buche ai rifiuti in strada fino ai comportamenti irregolari di concittadini - con tanto di geolocalizzazione, foto, video e eventuale documentazione.Insomma, smartphone alla mano, i romani (volendo) potranno diventare vedette della città. A loro si è rivolta ieri la sindaca Virginia Raggi che nel presentare il nuovo servizio ha spiegato: «Con un filmato di comportamenti incivili possiamo risalire al responsabile e sanzionarlo. Non ci saranno automatismi. Tutto sarà verificato con norme e procedure», la precisazione. La modalità di segnalazione anche con video, secondo Raggi «è possibile ed è molto importante. Lo abbiamo già fatto con gli incivili che avevano buttato i rifiuti in maniera irregolare, segnalati tramite un video, e che sono stati sanzionati attraverso il riconoscimento della targa».Problemi di privacy? Secondo la prima cittadina non ce ne saranno: «Noi parliamo di comportamenti che avvengono in pubblico», l'eventuale «targa» del trasgressore «non sarà mandata urbi et orbi. Nessuno manderà in rete il nome di quella persona. E' uno strumento che sarà vagliato dai vigili e se sussistono tutti gli elementi si procederà alle sanzioni».Ma l'opposizione non ci sta. Secondo la deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria «con l'ultima iniziativa di Virginia Raggi sul numero unico per le segnalazioni, anche la lotta al degrado viene scaricata sui cittadini». Per il Pd in Campidoglio «di segnalazioni ce ne sono tantissime, sono gli interventi per le riparazioni o le manutenzioni che sono carenti se non inesistenti».In ogni caso, l'obiettivo ultimo del nuovo sistema unico di segnalazione resta il miglioramento delle risposte dell'amministrazione ai problemi sollevati dai cittadini. I quali, ha sottolineato l'assessore comunale alla Roma Semplice, Flavia Marzano, da oggi in poi potranno avere anche costanti riscontri su quanto evidenziato all'amministrazione: ad esempio informazioni su quale ufficio del Comune si sta occupando della criticità sollevata e in quanto tempo sarà risolta.riproduzione riservata ®