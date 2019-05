Paola Lo Mele

Ancora un problema per i minibus rientrati di recente in servizio nel centro storico. A soli sei giorni dal principio di incendio che ha interessato uno dei mezzi elettrici, ieri si è registrato un altro disguido sulla stessa linea. L'incidente si è verificato su una vettura della linea 119 in servizio lungo via del Corso intorno alle 7.30. Secondo l'Atac «è fuoriuscito del fumo all'interno del mezzo a causa di un probabile malfunzionamento di una batteria ausiliaria di servizio. A scopo precauzionale, sono stati fatti scendere i passeggeri, per i quali non c'è stato alcun problema, ed è stato attivato l'estintore automatico, ma non è stato riscontrato alcun principio di incendio. Sono stati allertati anche i vigili del fuoco, che sono intervenuti».

La nuova linea di minibus 119 era entrata in funzione lunedì 13 maggio, ovvero da soli sedici giorni. I mezzi elettrici, già esistenti, prima di essere messi su strada erano stati restaurati' con un'attività tecnica chiamata revamping. Ma ora è polemica.

Dal Pd è arrivato una dura critica, con la consigliera capitolina Ilaria Piccolo che ha tuonato: «La sindaca Raggi va avanti a suon di annunci a mezzo stampa e via social. Per governare bisogna fare i conti con la realtà e a Roma la realtà è che i disservizi sono all'ordine del giorno, la qualità di vita dei romani è peggiorata». E il consigliere regionale Adriano Palozzi (Forza Italia) ha rincarato la dose: «Non bastassero già i tanti mezzi Atac andati a fuoco e una flotta obsoleta e inefficiente... Quanto accaduto è un fatto molto grave che dimostra come sia sempre più complicato viaggiare sui mezzi pubblici capitolini. Raggi dovrebbe riferire sullo stato di manutenzione degli autobus romani». Nei primi mesi dell'anno sono stati registrati circa dieci principi d'incendio su mezzi di superficie dell'Atac, a fronte di una ventina di casi analoghi nello stesso periodo del 2018. «Questo miglioramento si è ottenuto grazie anche ai notevoli investimenti effettuati da Atac per la manutenzione dei mezzi e nonostante l'invecchiamento di un anno della flotta, che aveva già un'età molto avanzata», la posizione dell'azienda. Che, comunque, ieri ha avviato subito accertamenti su quanto accaduto sul minibus: è emerso che ci sarebbe stata un'attivazione impropria del sistema antincendio.

riproduzione riservata ®

Giovedì 30 Maggio 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA