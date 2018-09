Mercoledì 19 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Lo MeleA un anno dal deposito dell'istanza di concordato preventivo, Atac tira le somme del lavoro fatto. La strada per il risanamento è ancora lunga e disseminata di ostacoli ma i vertici aziendali già rivendicano i primi risultati. «Oggi paghiamo lavoratori e fornitori in maniera rapidissima. Nella chiusura dei conti a giugno Atac per la prima volta nella sua storia può vantare un risultato netto positivo di 5.2 milioni di euro», dice il presidente Paolo Simioni.Gli annunci arrivano nel corso della conferenza stampa L'Atac del futuro riparte con te' e l'intervento di Simioni è tutto uno snocciolare dati: «Da settembre 2017 abbiamo bandito 108 gare e ne abbiamo chiuse 62 per un importo di 80 milioni. In 7 mesi le vendite dei titoli di viaggio sono incrementate del 2,3%. Potenziata anche la lotta all'evasione, con i controllori passati da 160 a 220. A fine anno arriveremo a 250». Accanto a lui, nel quartier generale della società in via Prenestina, c'è la sindaca che, definendo il concordato una «scelta molto coraggiosa», commenta: «Sono contenta di tagliare questo traguardo, secondo me stiamo scrivendo la storia». Parole di entusiasmo a cui però segue anche l'ammissione dei problemi attualmente registrati sul fronte dei trasporti. Simioni spiega che per quanto riguarda i mezzi di superficie «stiamo purtroppo perdendo chilometri rispetto a quanto avevamo immaginato. Ma va ricordato che l'anzianità della flotta incide in modo determinante.Dagli 89 milioni di chilometri percorsi nel 2016 siamo passati agli 86 del 2017. La nostra sfida è mantenere nel 2018 almeno i chilometri fatti nel 2017 e questo sarebbe invertire la tendenza». Proprio con questo obiettivo il vertice di Atac prospetta una forte iniezioni di mezzi a partire dalla primavera del 2019: 227 nuovi bus e 60 minibus elettrici in strada dopo il revamping. Poi, dal 2020 al 2021 almeno altri 250 mezzi acquistati dall'azienda. «I risultati migliorano ma io sono consapevole che per i cittadini è ancora troppo poco. Dico loro di avere fiducia perché già dai primi mesi del prossimo anno ci sarà un miglioramento visibile», la promessa di Raggi.