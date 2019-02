Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Paola Grammatico, direttore laboratorio di genetica medica dell'Università La Sapienza presso l'ospedale San Camillo: cos'è la progeria?«Una rarissima malattia genetica che comporta l'invecchiamento precoce dei bambini. Chi ne è affetto muore in età pediatrica per patologie legate all'invecchiamento prematuro, come malattie cardiovascolari».Quali le cause?«Il mutamento di un gene. Non se ne osserva l'ereditarietà perché le persone che ne sono affette muoiono giovani e non hanno figli».Come si manifesta la progeria?«Non è una patologia malformativa, ci sono bimbi che nascono con cute molto sottile, alopecia, rigidità articolare. Tutti questi sintomi diventano più evidenti con il passare del tempo. È una patologia rarissima».Com'è ad oggi la situazione della ricerca? Non esiste cura?«Il gene responsabile della malattia è stato scoperto nel 2003. Sono state fatte sperimentazioni cliniche con farmaci per ritardare l'invecchiamento. Allo stato attuale non possiamo dire di essere vicini alla terapia». (V.Arn.)riproduzione riservata ®