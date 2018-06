Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Panorama a tutto giro. Spettacolare. Punto di ritrovo di vip e mondanità romana, e non solo, per una cucina che ricalca quella di un ristorante izakaya. Il giapponese qui c'è, ma non del tutto. Il problema sta nel servizio, approssimativo e poco adatto all'eleganza, e nella qualità dei piatti. Il menu si presenta bene. Tartare di wagyu con tartufo, Ricciola, chilli, peperoni sansho, avocado, wasabi, Granchio, avocado, uova di pesce volante, o la Costata di manzo con salsa wafu e aglio croccante, Pollo marinato al miso, arrostito al forno su legno di cedro. I cocktail Shiso and juniper o Raspberry & passion fruit martini. La varietà non manca. Ma i prodotti non reggono la location. Tanto più che i prezzi sono alti a livello di stellati. Forse converrebbe tornare con i piedi per terra.Zuma Rome - Palazzo Fendi - via della Fontanella di Borghese, 48 - Roma - 06 9926 6622