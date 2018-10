Mercoledì 3 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Panino sempre più piccolo e sempre più caro. E sarà anche il locale storico dei milanesi, quello che si vanta in tutto il mondo di servire il panino italiano autentico. Ma è anche il locale che non si evolve. Per niente. Nonostante abbia aperto a Londra, Parigi, Roma e pure in Giappone. Superato ormai da street food che sanno di ricerca gastronomica, qualità delle materie prime e voglia di studiare grani antichi e lievitazione. Panino giusto è diventata una catena fast nel senso vero del temine e con prezzi non sempre giustificati. Dove dietro quell'insegna verde con rombi rossi c'è solo una grande scelta di panini di gusti diversi che non corrisponde a qualità di mortadella e prosciutto, per capirci. Panino giusto? Sì, forse una volta.Panino giusto - Milano (catena di ristoranti) piazza Armando Diaz, 5 - tel. 02/36.63.25.29.