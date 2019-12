Pandev e quei gol impossibili che fanno bene al cuore

Pandev segna quasi da centrocampo uno di quei gol che passano alla storia. Il macedone lo segna più o meno all'una, all'ora di pranzo. E per noi vale come un dolcetto finale, il caffettino di chiusura, il digestivo bello gelato che sta bene su tutto. Goran Pandev, macedone dalla carriera infinita, ci riporta al calcio che amiamo. Una giocata senza tempo allo stadio Via del Mare di Lecce, un gol fantastico, un pallonetto delizioso e perfetto che ci rammenda come il calcio, vecchio o nuovo che sia, è semplice e bellissimo. E' fatto di giocate meravigliose, di gol fantastici, di geni e talenti, di portieri bravi e di altri che corrono disperati all'indietro per salvare una palla che li uccellerà. Il gol di Pandev è il calcio che vogliamo, null'altro. Al diavolo i cori razzisti, le regole folli. Al diavolo il Var, i tatticismi, i giocatori senza anima e senza cuore. Per innamorarci di nuovo del calcio abbiamo bisogno dei gol di Pandev e di quanti come lui, di quei gol che vengono magari dal profondo Sud. Come li faceva Mascara a Catania, Palanca a Catanzaro, Chimenti a Palermo. Quei pallonetti fantastici e pazzeschi, che alla fine si abbracciano tutti e che ricorderai per sempre.

Lunedì 9 Dicembre 2019, 05:01

