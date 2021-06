PANDEMIA SENZA FINE

Si sono dati appuntamento in 700 per un rave party, proprio a due passi dal paese dove c'è un focolaio di variante Delta. Erano tutti volutamente senza mascherina i giovani che dalla scorsa notte e fino al pomeriggio di domenicahanno ballato a Maleo, nel lodigiano. «Contro le regole, contro il sistema, contro le forze dell'ordine», hanno chiarito fin dall'inizio i partecipanti. Erano da poco passate le 23 e 30 di sabato quando dalla stazione di Lodi e quella di Codogno, giovani e meno giovani sono scesi dai treni per andare all'appuntamento. Da Lodi è partito l'allarme per le forze dell'ordine, che si sono mobilitate immediatamente intuendo cosa stava succedendo e hanno denunciato gli organizzatori dell'evento. Il sindaco di Maleo Dante Sguazzi ha detto che i giovani erano ubriachi e drogati: «Cose del genere non devono più ripetersi, sono inaccettabili».

