Pancreas, i bisogni dei pazienti

ROMA - Una ricerca di ISHEO ha analizzato lo stato dell'arte dell'adenocarcinoma del pancreas a partire dai bisogni insoddisfatti clinici e sociali.

L'impatto di questa forma tumorale sulla qualità di vita, il basso tasso di sopravvivenza, la complessa gestione della malattia e gli oneri socio-economici richiedono la messa a punto di interventi a 360 gradi. Il tumore del pancreas è asintomatico per lungo tempo, e solo nel 7% dei casi viene diagnosticata in stadio iniziale, circa l'80%-85% delle forme tumorali risulta non resecabile al momento della diagnosi. Il tasso di sopravvivenza a 5 anni è pari all'8% in Italia e a circa il 6% nel mondo. Le associazioni di pazienti, le istituzioni e i clinici ne hanno discusso a Roma nello Study Forum ISHEO con il patrocinio di FAVO, Codice Viola e Nastro Viola, con il contributo incondizionato di Servier.(A.Cap.)

Mercoledì 13 Novembre 2019, 05:01

