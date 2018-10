PANCHINE GIREVOLI

Mercoledì 10 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MILANO - La carriera di Gian Piero Ventura non terminerà con i playoff persi al cospetto della Svezia e con la clamorosa mancata partecipazione dell'Italia ai Mondiali di Russia. Il 70enne ex ct azzurro ripartirà, ironia della sorte, da un altra maglia gialloblù, quella del Chievo. Mancano ancora gli ultimi dettagli da sistemare, ma alla fine sarà Ventura a rimpiazzare Lorenzo D'Anna, esonerato dopo lo stop di San Siro con il Milan, ma soprattutto dopo aver conquistato appena 2 punti in 8 giornate. Il Chievo, per effetto del -3 dovuto al caso plusvalenze è ancora sotto zero. Una sfida difficile verso la salvezza. Ma la voglia di riscatto di Ventura è tanta.Un fulmine a ciel sereno è invece stato il cambio sulla panchina del Genoa: via Ballardini e dentro Juric, all'indomani dell'1-3 a Marassi con il Parma. Nel novembre 2017 era accaduto il contrario: via Juric e dentro Ballardini.(M.Sar.)