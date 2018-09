Panariello e Salemme al debutto «Sarà difficile giudicare i colleghi»

Giovedì 13 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Donatella AragozziniROMA - «Il programma è tale e quale agli altri anni, rimane un grande varietà che cerca di divertire le famiglie italiane. La grande novità è la giuria, accanto al pilastro Loretta Goggi ci saranno due mostri... sacri, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello (nella foto, con Conti), che sapranno giudicare con ironia. Non ci sarà Gabriele Cirilli, che ha deciso di non esserci dopo aver dato tutto il possibile al programma. E tra i coach arriva Matteo Beccucci, che è stato un grande protagonista di X Factor». Questa, nelle parole di Carlo Conti, sarà l'edizione numero 8 di Tale e Quale Show, al via domani in prima serata su Rai1.Protagonisti delle 11 puntate saranno Vladimir Luxuria, la Iena Andrea Agresti, il comico Giovanni Vernia, le showgirl Antonella Elia e Matilde Brandi, il cantautore Massimo Di Cataldo, le cantanti Alessandra Drusian (voce dei Jalisse) e Roberta Bonanno (seconda classificata ad Amici 7), lo storico insegnante di Ballando con le stelle Raimondo Todaro, la ex concorrente del Grande Fratello Guendalina Tavassi, l'attore Mario Ermito e l'imitatore Antonio Mezzancella. «Cercherò di essere sincero e spettatore è la promessa di Salemme non sono un cantante né un imitatore, quindi non avrò la presunzione di giudicare nei dettagli tecnici ma guarderò l'insieme». «Il nostro compito è difficile prosegue Panariello perché dobbiamo giudicare dei colleghi. Ma è un talent molto divertente e divertito, giudicheremo con leggerezza». Immancabile un ricordo di Frizzi, che partecipò al programma nel 2013: «Abbiamo l'onore di fare il primo varietà negli studi intitolati a Fabrizio, accanto alla tristezza ci sono quindi il piacere e l'orgoglio ha sottolineato Conti Oggi il pensiero va a lui, c'è grande emozione».