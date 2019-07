Paltrinieri oro negli 800 stile «La mia gara perfetta»

ROMA - «Sono contentissimo, è una bella gara questa. Una risposta a chi diceva che non ce l'avrei fatta a vincere facendo anche il fondo? Dopo il Settecolli, a sentire tutti, non ci credevo neanche io di venire qui e fare un bel Mondiale». Gregorio Paltrinieri per la terza volta sul tetto del mondo, ma questa volta non nella sua gara, i 1500 stile, ma negli 800 dove fuori dall'Europa non era stato mai davvero dominatore.

«Ho cercato di mettermi sul mio ritmo e pian piano acquisivo un vantaggio, questo mi faceva ben sperare per la fine. Sono veramente contento», aggiunge l'azzurro. «Sono stato tatticamente perfetto? Era l'unica cosa che potevo fare, imporre un ritmo abbastanza forte. Erano quattro anni che non facevo un 800 fatto bene, mi mancava sempre qualcosa, questo è il primo dopo tanto tempo e sono contentissimo».

Paltrinieri comunque è stato impressionante quanto ha accelerato: ha staccato tutti, è andato in fuga e gli altri non l'hanno più visto, compresi il contestatissimo cinese Sun Yang e l'altro azzurro Detti, oro nei 400 sl ma quinto ieri nella gara-capolavoro. La cronaca è tutta qui: a Gwangju, il 24enne emiliano di Carpi si impone in 7'3927, nuovo record europeo strappato proprio all'amico Detti e primo a scendere sotto i 7'40. Alle sue spalle il norvegese Henrik Christiansen (7'4128) e il francese David Aubry (7'4208). Per Paltrinieri è il terzo titolo iridato della carriera, dopo le vittorie nei 1500 metri stile libero a Kazan 2015 e Budapest 2017, ma forse, per come è arrivato e siccome non era previsto, il più dolce e il più bello di tutti. A 24 anni ha ancora tutta la vita davanti per vincere quanto e più della Pellegrini.

«La volevo questa medaglia - aggiunge felice Paltrinieri -. Avevo vinto l'argento a Kazan. Avevo vinto il bronzo a Budapest e mi mancava solo l'oro. Prima o poi avrei dovuto vincerlo anche negli 800, che è la gara più difficile da gestire per me. Seppur abbiamo cominciato da poco, perfino la 10 chilometri di fondo la sento più mia». Sarà vero, ma ieri Greg è sembrato negli 800 stile il nuotatore perfetto.

