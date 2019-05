Pallotta, tweet di pace ma i tifosi lo attaccano

ROMA - La grande assenza è stata rotta dal solito, freddo tweet. James Pallotta, contestatissimo all'Olimpico e non solo, ieri ha riservato un messaggio a Ranieri e De Rossi. «Quando abbiamo avuto bisogno di qualcuno che venisse ad aiutarci in una situazione molto complicata, Claudio ha subito detto sì. Non è soltanto un grande allenatore, ma anche un vero gentiluomo e un vero romanista. Lo ringrazio. Vorrei anche ringraziare i tifosi presenti allo stadio per il saluto che hanno dato a Daniele. Dopo aver rappresentato i tifosi in campo per 18 anni, l'amore e supporto per lui è stato incredibile». Inevitabili i commenti negativi da parte del 90% dei tifosi.

De Rossi, invece, dopo aver ricevuto da una delegazione di tifosi (guidata dal direttore del sito LaRoma.24) un album di foto è partito per le Hawaii con la famiglia e tra pochi giorni scioglierà le riserve sul futuro. Il Boca è in pole (Lo voglio qui, ha detto ieri Burdisso), ma occhio a Los Angeles e soprattutto Inter Miami dove è sbarcato Beckam. Dopo la festa all'Olimpico DDR ha passato la notte con amici e parenti e risposto ai centinaia di messaggi arrivati da addetti ai lavori e non. (F.Bal.)

Martedì 28 Maggio 2019, 05:01

