PALESTRINA

PALCO DI FORTUNA

Ricco carnet di appuntamenti per la seconda edizione di Luci su Fortuna, la rassegna musicale e culturale che fino all'1 settembre, a Palestrina, aprirà le porte del Museo archeologico nazionale e del Santuario della Fortuna Primigenia. Ideata nell'ambito di ArtCity, la manifestazione inaugurerà domani sera con il concerto di Paolo Benvegnù e Marina Rei (foto), in coppia per il live intitolato Canzoni contro la disattenzione in box. Il 21 luglio sarà la volta di Adriano Giannini e l'orchestra swing di Nico Gory, in scena con Il grande Gatsby mentre il 26 è in programma Parole e Note, con il duo Barberini-Figura, seguito dal Thèo Ceccaldi Trio che omaggerà la musica del celebre chitarrista Django Reinhard. A chiudere luglio, il 27, ci sarà il trio Fourneyron-Diodati-Ottaviano. Tra gli appuntamenti di agosto, il live di Nuove Tribù Zulù (3/08) e lo spettacolo Storie dal Decamerone: Il Potere (25/08) con Claudio Santamaria, accompagnato dal violoncello di Francesco Mariozzi. Info 069538100, www.art-city.it.

Venerdì 12 Luglio 2019, 05:01

