PALERMO - In dieci anni (2009- 2018), in Sicilia, le nuove diagnosi di melanoma sono aumentate del 30%. Nel 2018 infatti sono stati registrati 600 casi di questo tumore della pelle, nel 2009 erano circa 460.

Un incremento significativo, anche se inferiore rispetto a quello registrato a livello nazionale dove le diagnosi sono raddoppiate in un decennio. Il dato è emerso dalla tappa di Mela Talk, che si è svolta recentemente a Palermo. Il progetto, realizzato con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb, prevede un ciclo di incontri rivolti ai pazienti su tutto il territorio nazionale. «In Italia vivono circa 155mila cittadini dopo la diagnosi di melanoma afferma Paola Queirolo, responsabile scientifico di Mela Talk' e Direttore Divisione melanoma, sarcoma e tumori rari presso l'Istituto Europeo di Oncologia (IEO) di Milano -. Siamo di fronte a persone che presentano molteplici necessità, non solo di carattere clinico. Da qui il senso del tour Mela Talk', che vuole far emergere il punto di vista dei pazienti sulla malattia e sul percorso terapeutico». (A.Cap.)

Mercoledì 17 Luglio 2019, 05:01

