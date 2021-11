PALCO CAPITALE

Simona Santanocita

I teatri romani schiudono i sipari alle grandi emozioni ma soprattutto al divertimento e alla riflessione, tra musical, balletti, commedie e drammaturgia.

Si parte dall'iconico Sistina, che dal 7 dicembre riapre le porte al pubblico e lo fa con uno degli spettacoli di maggior successo dell'ultimo decennio: Mamma Mia!, il travolgente musical di Massimo Romeo Piparo. C'è poi la Raffa nazionale, rimasta nei cuori degli italiani e omaggiata nel progetto teatrale Fiesta dal 26/10 al 28/11 Sala Umberto. La celebrazione di un'icona, ad opera di Fabio Canino, che diventa al contempo lo spunto per trattare temi leggeri e complessi, con satira e ironia.

A intraprendere un viaggio A cuore aperto Massimo Wertmüller, che, sul palco del Teatro Vittoria dal 2/11 al 7/11, nello spettacolo dal titolo omonimo, dichiara guerra a Roma, di cui rifiuta la mutazione genetica cui sembra destinata. Dietro il sipario del Teatro Brancaccio, l'ironia invece dal 3/11 al 28/11 è situazionale, con la commedia Che Disastro di Peter Pan. La sgangherata compagnia amatoriale dello sperduto Sant'Eufrasio Piedimonte, infatti, tenta di mettere in scena il classico di J.M. Barrie, Pan; ma ad emergere sul palco saranno i disastri e gli imprevisti.

Dal popolare fanciullo fiabesco alle note più famose, a far poi riecheggiare il Teatro Brancaccio la musica prepotente dei Queen, con lo spettacolo Bohemian Symphony - The Queen Orchestra, che il 9/11 attraverserà tutta la discografia dell'intramontabile band grazie alle voci di Alessandra Ferrari, Roberta Orrù, Andrea Casali e Damiano Borgi. Un omaggio allo straordinario talento di Freddie Mercury, accompagnato da luci e proiezioni.

Al Teatro Olimpico invece ad accogliere il pubblico dal 16/11 al 21/11, sarà Francesca Reggiani, che ci tiene a sottolineare di non identificarsi con il titolo dello spettacolo Gatta morta; ma sarà questa definizione a dar vita al suo monologo fatto di comiche e scottanti riflessioni.

Sul palco del Teatro Quirino Vittorio Gassmann, dal 23/11 al 5/12, si narra invece La rottamazione di un italiano perbene, con protagonista Carlo Buccirosso. Dall'1/12 al 12/12 all'Ambra Jovinelli Marina Massironi e Maria Amelia Monti, sono le due amiche cinquantenni, Fiamma e Lorella, che si rincontrano dopo molto tempo in una video chat.

Dal surreale alla storia più fatata della danza classica, Lo Schiaccianoci, presso il Teatro Olimpico dal 5/12 al 7/12. Una fiaba, quella di Hoffmann, che lascia volteggiare gli spettatori fra sogno e fantasia attraverso le scenografie incantate del Ballet of Moscow. L'armonia della danza si fa poi strada a passo di tango, con La Compagnia del Balletto di Roma che, in occasione del centenario della nascita di Astor Piazzolla, va in scena al Teatro Vascello dal 2/12 al 23/12, con lo spettacolo Astor. Ancora, all'Ambra Jovinelli dal 26/12, è il regista Ferzan Ozpetek a portare sul palco Mine Vaganti, ispirato all'omonimo film del 2010, vincitore di due David di Donatello. (Integrale su Leggo.it)

