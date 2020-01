Pain au chocolat e brioche sfogliata con burro di Normandia a colazione. Zuppe di stagione, insalata, hamburger, croque monsieur e cropizze, unione di pizze italiana e croissant francese, a pranzo. E poi dolci di ogni tipo per sedurre occhi e palato. Uno per tutti, Django, croccante al cioccolato, gelée di lamponi e mousse al cioccolato Valrhona. Il gusto si fa meraviglia e coccola da Le Levain, migliore pasticceria di Roma per Best Bakery Italia. Anima del luogo e suo fondatore, il pasticcere Giuseppe Solfrizzi, che ha voluto portare nella Capitale il concetto di Boulangerie Pasticceria francese, adattandolo ovviamente al contesto. Tra le creazioni più recenti, il dolce À la recherche du Pain Perdu, rilettura creativa del pain perdu, dolce povero della tradizione francese, qui proposto con crema chantilly alla vaniglia e coperchio di caramello.

Le Levain - Roma, via Santini 22/23 - tel. 06/475.43.834 - sempre aperto - costo da 3 euro.(V.Arn.)

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 05:01

