«Pagheranno i big del web, non gli internauti»

Gaetano Blandini, direttore generale Siae, l'Europarlamento ha approvato la riforma del copyright: cosa succederà ora?

«Il percorso di fatto inizia oggi. Ogni Stato ha due anni per recepire la Direttiva con legge nell'ordinamento nazionale. Nel Parlamento italiano ci sono posizioni contrastanti. Bisognerà consentire la massima libertà per gli utenti ma pure la tutela dei diritti degli autori».

Quali le ricadute per le piattaforme web?

«Rispetto al primo voto la Direttiva è stata cambiata, escludendo le piccole piattaforme. Le grandi dovranno riconoscere i diritti ai creatori dei contenuti, avviando accordi per pagare il diritto d'autore».

Nessun limite per la libertà della Rete?

«Nessuno. Gli accordi consentiranno di mandare in onda tutto come oggi e ci auguriamo anche di più. La Direttiva va a sanare il fatto che tali piattaforme ad oggi avevano proventi dalle pubblicità legate ai contenuti e non volevano riconoscere nulla agli autori degli stessi. Ora dovranno dare qualcosa alla filiera. In Italia l'industria culturale è la terza del Paese».

Per gli internauti cambierà qualcosa?

«Nulla. Sono circolate tante voci false, la disinformazione è stata alimentata dalle stesse piattaforme, si è detto che i cittadini non saranno più liberi di condividere o caricare, non è vero, a pagare saranno solo le piattaforme». (V. Arn.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA