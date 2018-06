«Pagami la cena o ti uccido» e lo brucia col lanciafiamme

Lunedì 4 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sofia UnicaUna scena da film dell'orrore. Nel cuore dell'Eur. Un uomo che, pur di ottenere una cena senza pagare, minaccia un'anziano con un lanciafiamme artigianale e, al rifiuto, brucia il volto alla sua vittima.È finito così dietro le sbarre un 31enne brasiliano senza fissa dimora e con precedenti che sabato sera, in un fast food dell'Eur (in via Paride Stefanini), ha minacciato di morte e ferito un uomo di 71 anni. Il brasiliano è stato bloccato dai carabinieri del nucleo Radiomobile all'interno del locale dopo che con un lianciafiamme artigianale, realizzato con una bomboletta di gas spray innescata da un accendino, aveva ferito il 71enne. All'origine dell'aggressione, la pretesa da parte del brasiliano di ottenere il pagamento per la cena consumata.La vittima, pensionato nato a Sassari ma residente a Roma da diversi anni, ha tentato di opporsi rifiutandosi di pagare. A quel punto è iniziata l'aggressione da parte del 31enne prima con il coccio di una bottiglia di vetro e poi con il lanciafiamme artigianale. Il 71enne è rimasto ferito con ustioni gravissime al collo e al volto ed è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio, mentre il brasiliano è stato condotto dai carabinieri nel carcere di Regina Coeli.A chiamare i militari sono stati i dipendenti del fast food: «Non credevamo ai nostri occhi - racconta una ragazza che era alla cassa - l'aggressore aveva iniziato a infastidire i clienti da qualche minuto e l'abbiamo sgridato, minacciando che avremmo chiamato i carabinieri. Lui però non si è curato di noi e ha preso di mira quel signore. Gli ha sparato addosso una fiammata di due metri che ha bruciato tutti i capelli all'anziano. Quel poveretto urlava e per fortuna le forze dell'ordine sono arrivate in pochissimi minuti per arrestarlo». Anche tra i clienti c'è stato il panico: all'interno del locale erano presenti numerose famiglie e tanti bambini che hanno assistito alla scena horror: «Mia figlia era terrorizzata - racconta una mamma - abbiamo dovuto dirle che era una messa in scena».riproduzione riservata ®