Padre uccide il figlio disabile e si suicida, Carpi sotto choc

I corpi di un 37enne e del padre di 69 anni sono stati ritrovati all'interno di una villetta di via Longhena a Carpi, in provincia di Modena. Il padre avrebbe soffocato il figlio disabile con un un sacchetto di plastica, per poi togliersi la vita. A fare la drammatica scoperta sarebbe stata la moglie, che era uscita per fare la spesa e al ritorno ha trovato la porta di casa chiusa dall'interno.

La situazione in cui la famiglia viveva era ben conosciuta in paese, tanto che è il sindaco a raccontare sconvolto il dramma che ha colpito il paese. «Quella che è accaduto è una vicenda tragica, che sta scuotendo tutti i Carpigiani, tutta la città: ovviamente anche il sottoscritto. Il mio primo pensiero va a quella donna - mamma e moglie - che si ritrova, oggi, in una condizione drammatica e incomprensibile. Faccio un appello a tutti a essere cauti nel giudizio, perché non è il momento di precipitose frasi fatte e della ricerca per forza di un colpevole nella vicenda». Lo scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Carpi, Alberto Bellelli, commentando la tragica vicenda: «Appena appresa la notizia - spiega il sindaco - mi sono sincerato, con l'assessore alle Politiche sociali, di quali fossero i rapporti della famiglia in questione con le istituzioni e i servizi: l'uomo frequentava un centro diurno per disabili e, come tutti quelli che hanno vissuto in questi giorni la chiusura di quei centri diurni, lui e la sua famiglia sono stati raggiunti dalle telefonate che periodicamente facciamo, per sapere qual è la situazione e se si riscontrano particolari difficoltà. Nell'ultima telefonata, risalente alla settimana scorsa, secondo le informazioni riportate dalla famiglia era tutto a posto, andava tutto bene; cioè non venivano rilevate cose particolari, anzi la famiglia chiedendo quando sarebbero potuti accedere al servizio del centro diurno e si preoccupava della salute del figlio».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 15 Maggio 2020, 05:01

