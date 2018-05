PADRE ROM NEI GUAI

Mercoledì 30 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoFamiglie rom all'assalto della parrocchia, al rione di Testaccio scatta l'allarme: richieste incessanti di soldi alla Chiesa di Santa Maria Liberatrice, per mettere un freno è stato necessario anche l'intervento delle forze dell'ordine. Va avanti da troppo tempo, infatti, un infinito via vai di nomadi a caccia di soldi. Di elemosina, per l'esattezza, visto che l'assalto riguarda la sacrestia della parrocchia. Si rivolgono infatti al parroco della chiesa per chiedere direttamente a papa Francesco un sussidio in denaro: si tratta della elemosineria apostolica. Un aiuto da parte del Vaticano alle famiglie bisognose che, attraverso il parroco di riferimento, fanno richiesta direttamente al Pontefice.Il parroco inoltra la richiesta con una lettera e, dopo un mese circa, arriva un assegno circolare, dalle 150 alle 200 euro circa. Vengono aiutate le famiglie in difficoltà, tutto nella regola. Ma a Testaccio c'è qualcuno che sta decisamente esagerando: «Dopo aver aiutato una prima famiglia rom racconta il parroco, Don Ernesto ho visto arrivare alla mia porta sempre più persone con continue richieste. Non credo neanche che siano della parrocchia, quindi dovrebbero rivolgersi alla Chiesa nella zona in cui vivono. Così non riusciamo ad aiutare tutti: abbiamo infatti tante famiglie del rione che hanno bisogno, spesso con figli a carico e senza i soldi per le bollette. Devo occuparmi di loro». Il parroco quindi, dopo aver ascoltato e accolto varie richieste da famiglie rom, è stato costretto a mettere la parola fine con tanto di cartello: Per le persone nomadi, le lettere per Papa Francesco non vengono più inviate. Il motivo? I nomadi, con un fitto passaparola, arrivavano da tutta Roma, molti anche dal campo di Pomezia. Creando così una ressa fuori dal cancello, su cui sono stati allertati anche i carabinieri. E tutto intorno il caos.«Arrivano qui la mattina racconta Stefano, leggendo il giornale su una panchina nei giardini di fronte alla chiesa bevono e mangiano per poi lasciare tutto a terra. E' ovvio che ci dia fastidio, sbaglio?». È ovvio, anche perché nei giardini della piazza di fronte a Santa Maria Libeatrice è stato organizzato una sorta di servizio privato di pulizia: un ragazzo del quartiere infatti, sostenuto dai negozianti, si prende cura del decoro. E ora anche dei cocci di vetro e dei resti di frutta e pasta lungo i vialetti.«Non solo. Dall'area bimbi, spariscono giochi e monopattini racconta Tiziana, una mamma di una bambina di tre anni quest'area verde è mantenuta da noi che la viviamo. Sono i nostri giochi, questi, e quando ci dice bene li ritroviamo buttati in mezzo alla strada». Si è creato quindi un vero e proprio ritrovo di rom che hanno preso di mira la zona: «Vengono dagli insediamenti di Marconi assicura Federico - e sono sempre più numerosi».riproduzione riservata ®