Pacino coach nello scandalo del football

ROMA - Una leggenda vivente dello sport in America. Questo era Joe Paterno prima del 4 novembre 2011, il giorno in cui il suo ex assistente Jerry Sandusky viene incriminato per abusi sessuali su minori. Il silenzio dell'allenatore dei Penn States Nittany Lions su questo scandalo e le sue ultime settimane di vita sono raccontati nel film prodotto da Hbo Paterno, in onda oggi alle 21.15, in esclusiva per l'Italia su Sky Cinema Uno Hd.Diretta da Barry Levinson, la pellicola vede nei panni del protagonista il premio Oscar Al Pacino. Barry Levinson, vincitore dell'Oscar come miglior regista nel 1989 per Rain Man - l'uomo della pioggia, torna a dirigere una produzione Hbo dopo il successo dello scorso anno di Wizard of lies, il biopic sulla vita di Bernie Madoff con protagonisti Robert De Niro e Michelle Pfeiffer.