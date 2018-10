Pacchi bomba a Hillary e Obama

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Prima gli ordigni rinvenuti nelle abitazioni di Hillary Clinton e Barack Obama, quindi l'evacuazione ordinata nella sede di Time Warner a New York (dove sono ospitati anche gli uffici della Cnn) per un pacco sospetto bomba.L'allarme è andato addirittura in diretta tv, con la sirena che ha cominciato a suonare nello studio dove gli anchorman stavano raccontando degli ordigni rinvenuti nelle abitazioni di Hillary Clinton e Barack Obama la sera precedente. La Clinton ha ricevuto un pacco sospetto nella sua casa di Chappaqua: lei non c'era mentre Bill era nell'abitazione. La Secret Service ha intercettato a Washington il pacco diretto a Obama. Ma il clima è avvelenato negli Usa. Oltre all'allarme bomba nella sede di Time Warner, un pacco sospetto è stato intercettato in Florida, a Sunrise, negli uffici della deputata democratica Debbie Wasserman Schultz, Dalla Casa Bianca Trump fa sapere di prendere «molto sul serio» la questione.