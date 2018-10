Ovuli di eroina nell'intestino Arrestati due corrieri

Giovedì 11 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I Carabinieri di Piazza Dante hanno arrestato una 40enne del Congo e un 38enne del Burundi trovati in possesso di ovuli di eroina. I militari hanno notato i due con un grosso borsone al seguito, scendere da un bus in arrivo dal nord Italia e li hanno fermati per un controllo. Perquisito il bagaglio, i Carabinieri hanno rinvenuto diversi ovuli contenenti 70 g di eroina, e, convinti che i due potessero occultare altri ovuli nel loro corpo, li hanno accompagnati presso il policlinico Umberto I.All'interno dell'apparato intestinale dell'uomo è risultata la presenza di ulteriori ovuli che, successivamente espulsi, hanno permesso di recuperare e sequestrare altri 400 g circa della medesima sostanza stupefacente. La donna era incinta e non è stato possibile eseguire radiografie: è sotto osservazione.