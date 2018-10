Ounas-Insigne, il Napoli ora vola

Lunedì 8 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco LobassoROMA - E' sempre vittoria, dopo la Champions, la serie A. Il Napoli conferma col Sassuolo di aver superato ormai alla grande la cocente sconfitta con la Juventus e riprende la sua corsa in campionato come unica inseguitrice della locomotiva bianconera. Il 2-0 agli emiliani al San Paolo non è però una passeggiata, perché dopo un avvio sprint le cose si sono complicate e solo una chicca di Insigne, alla seconda gioia consecutiva dopo la rete al Liverpool, chiude di fatto la sfida.Il successo del Napoli è frutto un po' tardivo di una rete in apertura di Ounas, a cui nonostante le tante occasioni create, gli uomini di Ancelotti - che schiera all'inizio solo quattro dei titolari soliti - non riuscivano a dare seguito. È ancora una volta Lorenzo Insigne, entrato nella ripresa, con uno splendido destro a giro al 27', a mettere al sicuro il risultato, anche se Ospina si fa applaudire per difenderlo fino all'ultimo, merito di un Sassuolo che si conferma squadra quadrata e di qualità. Ancelotti dimostra ancora una volta la sua sagacia, facendo al momento giusto le mosse adatte per andare alla sosta col sorriso. Piace soprattutto lo spirito di gruppo e come i giocatori non titolari si fanno trovare pronti. Ounas è l'esempio: ha giocato fin qui ma segna un gran gol confermandosi utile al Napoli di Ancelotti. In classifica il Napoli resta secondo a sei punti dai marziani della Juve ma tiene tutte le altre. Come un anno fa.riproduzione riservata ®