Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Ottobrata romanaAUDITORIUMPer la undicesima edizione dell'Ottobrata Romana, in scena lo spettacolo Beddapoesia che ha come protagonista Mario Incudine, grande interprete del canto popolare siciliano. Lo spettacolo propone una selezione di canti di grande suggestione, alcuni dei quali sono stati tratti dalle più importanti raccolte ottocentesche. Un progetto originale di Ambrogio Sparagnacon l'Orchestra Popolare Italiana, il Coro Popolare diretto da Anna Rita Colaianni e la partecipazione speciale di Giorgio Onorato.Sabato, Auditorium Parco della Musica, Sala Sinopoli, ore 21Lezioni di CalatravaMAXXICon Santiago Calatrava, archistar di origine spagnola, famoso per aver costruito in tutto il mondo oltre 40 ponti, inaugura oggi la rassegna Lezioni Borrominiane, un ciclo di 3 incontri organizzati dal MAXXI in collaborazione con la facoltà di Architettura dell'Università Sapienza.Auditorium del MAXXI, Via Guido Reni 4/A, Ingresso 5 euro