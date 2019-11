Otto romani su dieci bocciano la sindaca Virginia Raggi e la sua Giunta e non la rivoterebbero alle prossime elezioni: a pesare sono la situazione dei rifiuti, delle strade, traffico e trasporti, oltre a una qualità di vita percepita in costante calo. E' quanto emerge dal sondaggio realizzato da Tecné per l'Agenzia DIRE sulle intenzioni di voto a Roma in vista delle elezioni amministrative 2021. Il 58% dei cittadini giudica bassa la qualità della vita nel proprio Municipio (picchi del 73% in XV, 65% nel X), solo il 39% la reputa sufficiente, appena il 3% elevata.

Rispetto allo scorso anno, il 52% giudica la situazione peggiorata. Mentre per i prossimi 12 mesi il 56% non si aspetta alcun cambiamento. Bocciati in blocco inoltre tutti i servizi: a salvarsi sono solo gli eventi culturali e di intrattenimento, turismo, cura del patrimonio artistico e del Centro storico. I tasti più dolenti: raccolta e gestione dei rifiuti (86%); manutenzione di strade e marciapiedi (85%); traffico e parcheggi (83%); trasporto pubblico (75%). Per il 48% dei romani la priorità assoluta su cui concentrare l'azione amministrativa è la gestione dei rifiuti, poi manutenzione di strade e marciapiedi (15%) e trasporti (9%). In totale è l'82% dei romani a stroncare l'operato dell'amministrazione: l'80% non voterebbe per Raggi. (F. Sci.)

Mercoledì 6 Novembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA