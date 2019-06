Otite mal curata, genitori condannati per omicidio

Genitori condannati per l'omicidio colposo di Francesco, il bimbo di 7 anni di Cagli (Pesaro Urbino) morto il 27 maggio 2017 a causa di un'otite batterica bilaterale curata solo con l'omeopatia.

Il gup Paola Moscaroli ha inflitto a mamma e paà - rito abbreviato - la pena (sospesa) di tre mesi di carcere in concorso con il medico Massimiliano Mecozzi, al quale si erano affidati per la cura del piccino. Mecozzi, che non ha chiesto riti alternativi è stato rinviato a giudizio: il processo inizierà il 24 settembre.

Secondo l'accusa, sostenuta dal pm Daniele Paci, i genitori furono corresponsabili per il decesso del ragazzino, avendo di fatto avallato il tipo di terapia consigliata dal medico (specializzato in omeopatia) di trattare il bimbo solo con presidi omeopatici. A causa della mancata somministrazione di antibiotici, l'otite degenerò in una fatale encefalite. «C'è amarezza, ma crediamo ancora nella giustizia», ha detto il nonno materno di Francesco dopo la lettura del dispositivo. I genitori del bimbo hanno sempre ribadito di non avere mai avuto un approccio integralista e contrario alla medicina tradizionale. Il motivo che li aveva spinti a rivolgersi all'omeopata è che erano preoccupati dalle condizioni del figlio, soggetto a frequenti malanni, e del fatto che fosse continuamente sottoposto a cure antibiotiche che avrebbero potuto indebolirlo ancora di più. Per questo si erano affidati a Mecozzi anche in virtù del fatto che dalle cure omeopatiche avevano tratto benefici in passato. Le condizioni di Francesco, ha sottolineato il difensore, erano state altalenanti, tra miglioramenti e peggioramenti, tanto da non rendere pienamente percepibile ai genitori la gravità della situazione fino alla degenerazione in encefalite.

Anche il dottor Mecozzi respinge l'accusa di omicidio colposo. Sostiene di non aver imposto in alcun modo la cura omeopatica, di non aver mai impedito il ricovero del bambino, come affermano i genitori, né sconsigliato loro di rivolgersi ad altri sanitari. il piccolo venne ricoverato in Rianimazione la notte tra il 23 e il 24 maggio, e sottoposto a un intervento chirurgico. Tre giorni dopo, il 27 maggio 2017, Francesco morì. (M.Lan.)

Venerdì 7 Giugno 2019, 05:01

