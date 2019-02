Ostia, una serata per rilanciare le imprese

Una serata per rilanciare il tessuto produttivo di Ostia. E allontanare lo spettro di Mafia Capitale, che ha visto il litorale come protagonista assoluto. Stasera alle ore 21, si terrà la prima edizione del Premio Ascom, presso il Teatro Manfredi di Ostia (Via dei Pallottini, 10).

Nel corso della serata di intrattenimento, saranno premiati alcuni degli imprenditori che più hanno dato lustro al territorio del X Municipio e i rappresentanti delle Forze dell'Ordine: ad ognuno sarà consegnata un'opera d'arte realizzata per l'occasione dal Maestro Alessandro Romano, scultore di fama internazionale.

Allieteranno la serata il comico Gianfranco Butinar, il Poeta Nicola Zitelli e Ostia Danza.

Il Premio Ascom rappresenterà un'occasione per ritrovare persone, imprenditori, istituzioni e rappresentanti di un territorio che negli anni ha espresso numerose eccellenze e che continua a dare il proprio contributo sociale, economico e valoriale allo sviluppo del tessuto cittadino.

Interverranno, tra gli altri, il Commissario di Confcommercio Roma, Renato Borghi, il presidente dell'Ascom X Municipio e Litorale Romano, Armando Vitali, l'Assessore alle Attività produttive del Comune di Roma, Carlo Cafarotti, l'Assessore allo Sviluppo economico e commercio della Regione Lazio, Gian Paolo Manzella, e il presidente del X municipio, Giuliana Di Pillo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA