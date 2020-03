Ostia, un altro bus va in fumo: distrutto un mezzo Atac

Enrico Chillè

Ancora un flambus nel territorio comunale di Roma: questa volta, ad andare danneggiato dalle fiamme, è un bus dell'Atac che stava per iniziare il servizio a Ostia. Nessun ferito, ma tanta paura soprattutto per l'autista, che ha tentato invano di spegnere le fiamme e si è visto poi costretto a chiedere l'intervento dei vigili del fuoco.

È accaduto ieri mattina, poco dopo le 4, ad un bus della linea 03 che stava percorrendo viale Capitan Consalvo, all'altezza dell'incrocio in cui viale Vasco de Gama diventa viale Cardinale Ginnasi. Il mezzo si apprestava ad entrare in servizio quando, all'interno del vano motore, si sono sprigionate delle fiamme, che hanno iniziato ad espandersi. Il conducente, non riuscendo a domare l'incendio, ha chiamato i vigili del fuoco che sono riusciti a estinguere le fiamme: il mezzo è risultato poi parzialmente danneggiato nella parte posteriore ed è stato messo sotto sequestro. L'incendio ha finito anche per interessare due auto parcheggiate lungo la strada, anche esse risultate parzialmente danneggiate.

Atac ha fatto sapere di aver disposto degli accertamenti per stabilire le cause dell'incendio, rendendo noto che il mezzo in questione era in servizio da ben 19 anni. Tra Atac e Roma Tpl, si tratta del settimo caso di un autobus andato a fuoco nella Capitale dall'inizio del mese di marzo. Anche per questo motivo, non sono tardate ad arrivare nuove polemiche sulla situazione del trasporto pubblico romano. Michel Emi Maritato, presidente di Assotutela, ha dichiarato: «Questi fatti sono di una gravità inaudita, i disagi e i rischi per i pendolari sono inaccettabili. Si parla di rinnovamento e rilancio del trasporto pubblico locale a Roma, ma poi ci sono sempre le stesse criticità. Su quanto accaduto a Ostia, sporgeremo una denuncia per accertare le cause del rogo».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 26 Marzo 2020, 05:01

