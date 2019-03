Ostia, tutti pazzi per le figurine

Il gioco del calcio, i suoi campioni e l'atmosfera del Pontile di Ostia, hanno attirato centinaia di famiglie nella due giorni promossa dall'amministrazione del Municipio X che ha visto protagonista la casa editrice Panini e le sue celebri figurine dei calciatori (foto Mino Ippoliti).

Grandi e piccini si sono riversati ieri presso il villaggio allestito dove è possibile scambiare le figurine e partecipare al Quizzone, giocare a chi tira più lontano le immagini dei campioni. L'inaugurazione del villaggio Panini è avvenuta, infatti, ieri, alla presenza dell'assessore al Turismo ed attività produttive Damiano Pichi, dell'assessore allo Sport e grandi eventi Silvana Denicolò e dei vertici della Panini. Oggi il bis con l'ansia di quanti devono completare l'album tra gli stand per poi veder apposto il celebre bollo che certifica la fine della fatica dei collezionisti. Previsti anche premi con medaglie ricordo e gagliardetti e per quanti vogliono iniziare la collezione album e figurine in omaggio. Un successo oltre le previsioni, un momento di aggregazione per appassionati e non che si ritrovano uniti dalla stessa passione. Seduti a terra, nel classico momento dello scambio, entusiasti per rispondere esattamente alle domande del quizzone, grandi e piccini ritrovano in questa due giorni una tradizione che va avanti dal 1961.

