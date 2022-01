Ostia, travolto e ucciso: la vittima è un altro pedone

Un altro pedone investito mortalmente sulle strisce pedonali a distanza di poche ore dalla tragedia su via Aurelia Antica. Ieri, ad Ostia, la seconda vittima.

Sergio Moscatelli, 74 anni, è stato travolto da un'auto sul lungomare Lutazio Catulo, davanti allo stabilimento Kursal. Ad investirlo una Mini Countryman con alla guida una donna italiana di 59 anni che si è subito fermata per i soccorrere la vittima.

Per il trasporto in ospedale si è alzata in volo l'eliambulanza del 118, ma per il 74enne non c'è stato nulla da fare nonostante la tempestività dei soccorsi.

I rilievi sono stati effettuati dagli agenti della polizia Roma Capitale del X gruppo Mare, che hanno ascoltato alcuni testimoni. Per diverse ore il lungomare Lutazio Catulo (da piazzale dell'Aquilone fino piazzale Cristoforo Colombo) è stato chiuso al traffico. Gli agenti hanno sequestrato il cellulare della donna che era alla guida dell'auto per verificare se in quel momento lo smartphone era in uso. (E.Orl.)

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Gennaio 2022, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA