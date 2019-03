Ostia, torna l'incubo rapine

Tre colpi in meno di 24 ore. Tutti contro donne. Sempre la stessa modalità: avvicinamento, minacce e furto di denaro e gioielli. Torna ad Ostia l'incubo del rapinatore seriale. Polizia e carabinieri sono sulle sue tracce ma sembra imprendibile: per questo è scattata una caccia all'uomo senza precedenti. Tutto sembrava esser finito con l'arresto di Joe Cappuccio, il rapinatore della Roma Lido e invece sono già tre gli episodi messi a segno la notte tra mercoledì e giovedì in diverse zone. Il primo è avvenuto poco dopo la mezzanotte in Corso Duca di Genova, dove un uomo incappucciato ha colpito una ventenne con un pugno alla nuca, facendole quasi perdere i sensi, per poi portarle via la borsetta. Qualche ora dopo, il rapinatore ricompare in viale Vega, questa volta armato con un corpo contundente con il quale stordisce una vigilessa del comune di Roma, dopo che era scesa da un autobus notturno. La vittima, ferita con un profondo taglio alla testa si è ritrovata senza la borsa. Poco prima dell'alba, il pericoloso malvivente mette a segno l'ennesimo colpo. Questa volta semina il terrore in via della Stazione del Lido. Una ragazza poco più che trentenne, viene trascinata a terra per diversi metri da un uomo che le ha poi strappato via la tracolla con i soldi ed i documenti. Trasportata al Grassi di Ostia, i medici le diagnosticano varie ecchimosi e contusioni su tutto il corpo. In quest'ultimo caso sembra che il rapinatore incappucciato non fosse solo, ma insieme ad una complice che faceva da palo lungo la strada. (E. Orl.)

