Ostia, lo Skatepark prende forma

«Il nuovo Skate park di Ostia sarà pronto e riconsegnato ai cittadini tra poco». Con un video sui social, la sindaca Virginia Raggi ha annunciato che la fine dei lavori di ricostruzione dello skate park è sempre più vicina.

Nel filmato pubblicato dalla sindaca si vedono operai all'opera per la costruzione di un punto particolarmente complesso come le curve della bowl. Il vecchio Skate park di Ostia era andato completamente distrutto nel 2014, a causa di un incendio, ma il Campidoglio e il X Municipio, in collaborazione con il Coni e la Federazione Italiana di Sport Rotellistici, hanno deciso di ricostruirlo. Nel cantiere di via della Martinica, a Ostia Lido, i lavori proseguono grazie ad un pool di esperti professionisti, tra cui Sergi Arenas, l'architetto che ha disegnato oltre 70 skate park in tutto il mondo, tra cui la bowl utilizzata per l'ultimo Campionato mondiale in Cina.

«Il cantiere sta andando avanti, è bello vedere l'area che piano piano prende forma. Grazie a tutti coloro che, con il loro impegno, stanno rendendo possibile questo risultato», ha concluso la sindaca Raggi.(E. Chi.)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA