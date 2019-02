Luca Calboni

Era uno degli immobili sequestrati alla criminalità organizzata. Ma dal primo marzo sarà una palestra super attrezzata ed interamente a disposizione dei cittadini di Ostia: benvenuti alla Talento & Tenacia - Palestra della Legalità.

Il progetto è stato fortemente voluto dal presidente della Regione Lazio che ieri ha tagliato il canonico nastro inaugurale alla struttura. E sarà alla portata di tutti: sono stati infatti previsti ben 200 abbonamenti gratuiti per le famiglie in difficoltà finanziaria, mentre per gli Over 75 e gli Under 30 il costo giornaliero sarà di solo 1 euro.

Infine, per tutti gli altri l'abbonamento mensile costerà 60 euro: la cifra potrebbe sembrare elevata, ma l'offerta della palestra è stata definita «di lusso» da chi ha visionato la struttura e le apparecchiature al suo interno.

L'immobile è uno dei beni sequestrati all'imprenditore Mauro Balini: l'ex proprietario del porto turistico è stato arrestato nel 2015, accusato di essere il vertice di una associazione criminale specializzata nel riciclaggio di denaro sporco e nei crack finanziari. La struttura, di oltre 1.200 metri quadri, è tutta esposta verso il mare. Oltre ai macchinari nuovi di zecca, gli istruttori delle arti marziali saranno atleti dei Carabinieri.

