Ostia, guerra sugli schermi Cineland contro l'Arena

È guerra di pellicole sul litorale di Ostia. Il Cineland di Ostia Lido contro la nuova arena del Piccolo Cinema America, che da ieri e fino al prossimo 9 settembre terrà allestito un maxi schermo negli spazi del Porto turistico sequestrato alla criminalità. Un progetto organizzato con il sostegno della Regione Lazio, di Mibact e Siae, che offrirà proiezioni gratuite sotto le stelle, film, grandi classici italiani e internazionali, cartoni animati, incontri e dibattiti con attori e registi vista mare. Ma che subito ha fatto scattare l'allarme nelle sale cinematografiche del territorio.«È un atto di concorrenza sleale che impedisce alle mie imprese di far fronte ai costi di gestione, agli stipendi - attacca il patron del Cineland, Giuseppe Ciotoli - I cittadini a spese della Regione Lazio, che ha dato un contributo sostanzioso, potranno fruire gratuitamente del cinema, stare all'aria aperta e incontrare gli attori. Parlano di una promozione per il cinema, ma il prodotto cinema regalato offende tutta la filiera, non garantisce l'eccellenza nella libertà del prodotto». Il rischio è che per tutta la stagione estiva le 14 sale del Cineland andranno disertate. E la protesta, che va avanti da giorni, si allarga anche ai distributori: «A causa diretta degli atti di concorrenza sleale che vedono alcuni imprenditori del territorio fruire di vantaggi economici non sopportando i costi di gestione dell'intero anno - prosegue Ciotoli - l'azienda sospenderà ogni pagamento stante l'impossibilità di adempiere agli obblighi fino all'11 settembre».(F. Sci.)