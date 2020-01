Ostia, fuga di gas esplosione in casa

Un risveglio spaventoso per i cittadini di Ostia ieri mattina. Alle 7 del mattino un'esplosione è deflagrata all'interno di un appartamento al secondo piano di una palazzina in via Capo Soprano. I soccorsi sono intervenuti subito e i vigili del fuoco hanno messo in salvo una donna ferita da leggere ustioni, che è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Grassi.

Sul posto, insieme ai vigili del fuoco con due autobotti, i poliziotti del commissariato Lido e la polizia locale. Il palazzo è stato fatto evacuare e tutti i condomini sono stati messi in sicurezza. Le cause sono ancora da accertare perché l'esplosione sembrerebbe riconducibile ad una fuga di gas, della conduttura non sarebbe però responsabile la società Italgas che attraverso una nota ha fatto sapere che «intervenuti sul posto i tecnici dell'azienda hanno appurato che gli impianti esterni di competenza della società al servizio della palazzina sono risultati integri».

Alcuni testimoni infatti, hanno udito distintamente una forte esplosione prima dell'incendio che è divampato tra il secondo e il terzo piano. Bisognerà dunque stabilire attraverso nuove rilevazione se il malfunzionamento dell'impianto sia circoscritto all'interno dell'abitazione.(I. D. G.)

Martedì 21 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA