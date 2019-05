Ostia, ecco il primo (finto) matrimonio sulla spiaggia

Una cerimonia civile per celebrare il primo matrimonio sulla spiaggia allo scopo di denunciare ironicamente il rinvio di mese in mese dell'autorizzazione che consentirebbe ai cittadini romani di sposarsi sulla spiaggia di Ostia anziché essere costretti ad andare sulle spiagge dei comuni costieri limitrofi. Ieri mattina Athos de Luca e la consigliera Margherita Welyam, dopo due anni di annunci da parte della sindaca Raggi riguardo l'apertura ad Ostia della spiaggia per i matrimoni dei romani, hanno simulato una cerimonia civile per celebrare il primo matrimonio sull'arenile.

Accompagnati da un gruppo di amici sulle note della marcia nunziale e tra i lanci di riso, i due consiglieri si sono presentati vestiti di tutto punto sulla spiaggia di fronte alla ex Colonia Vittorio Emanuele III (individuata dal X Municipio per i matrimoni) davanti ad un giovane ufficiante con la fascia tricolore che dopo il fatidico Si e lo scambio degli anelli, ha espletato il rito civile tra gli applausi divertiti dei presenti.

