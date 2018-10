OSTIA CHE GAFFE

Martedì 9 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lorena LoiaconoSul caso del viadotto di Fiumicino sta indagando Montalbano, arriverà a Ostia giovedì mattina. O forse no, manderà il fratello più piccolo. Il commissario siciliano più famoso della tv è stato ufficialmente invitato al consiglio straordinario indetto dalla presidenza del Consiglio del Municipio 10 ma, in realtà, si trattava solo di un errore da rettificare. Il primo nome della lista degli invitati messa a punto dalla presidente grillina dell'aula Catia Guerreschi infatti, ieri mattina, era proprio Luca Zingaretti.L'attore romano che presta il volto al celebre commissario Montalbano ha un fratello minore, altrettanto famoso, che porta però il nome di Nicola ed è il presidente della Regione Lazio. Ed è più facile, quindi, che l'invito fosse rivolto a lui. Il Governatore del Lazio infatti, o un suo delegato, è stato invitato a partecipare all'incontro sull'imminente demolizione e la ricostruzione del cavalcavia di Fiumicino, risultato instabile dagli ultimi accertamenti. Per discutere del destino del viadotto Astral, che rappresenta un'infrastruttura strategica per collegare Fiumicino ed Ostia all'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci, sono stati invitati tra gli altri anche Fabio Refrigeri il presidente della commissione mobilità della Regione, Esterino Montino il sindaco di Fiumicino e Antonio Mallamo, amministratore unico di Astral.Immediati gli interventi dell'opposizione: il consigliere Pd Athos De Luca ha segnalato l'errore chiedendone la rettifica mentre il consigliere Andrea Bozzi prova a riderci su con un post facebook: «Giovedì mattina faremo un Consiglio Straordinario. Mi raccomando venite tutti, che ci sarà pure il Presidente della Regione... il Commissario Montalbano che firmerà autografi!». Ironia a parte, il consiglio straordinario verterà sull'intervento di demolizione inevitabile per il viadotto. Dagli ultimi rilievi, infatti, sono emerse fragilità su un tratto dalla rampa di accesso fino a via Montgolfier, dove c'è la rampa che sale dalla via Portuense.Dovrà essere demolito un tratto che va dai 400 ai 600 metri. Il viadotto, costruito negli anni '60, non è mai stato ristrutturato e ora, dopo la tragedia del ponte di Genova, la sicurezza non è più rinviabile.riproduzione riservata ®