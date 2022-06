Ostia Antica, torna Fiorello C'è la fantascienza al cinema

Valeria Arnaldi

Spettacolo sotto le stelle, con l'inizio di più rassegne estive.

TEATRO Sarà Rosario Fiorello, stasera, ad aprire la settima edizione di Ostia Antica Festival - Il Mito e il Sogno, che, fino a settembre, proporrà un ricco cartellone di appuntamenti al Teatro Romano di Ostia Antica. Fiorello presenta: Fiorello! - questo il titolo dello spettacolo con cui lo showman ha deciso di tornare in teatro a 5 anni dall'ultima tournée - sarà in scena anche il 4, 5 e 6 giugno. Nel programma, poi molti altri big, da Neri Marcorè a Mogol.

Domani parte Fuori Programma, rassegna di danza fino all'8 luglio in più sedi: Teatro Biblioteca Quarticciolo, Parco Tor Tre Teste Alessandrino, piazza del Quarticciolo, Teatro India.

ARTE. Domenica, ingresso gratuito nei musei civici e nei siti archeologici di Roma Capitale.

Ingresso libero da oggi a domenica, alla mostra fotografica Oltre il ring. Come la boxe ha cambiato una borgata, ospitata fino al 19 giugno nel foyer del Teatro del Lido di Ostia.

MUSICA. Domani si parte al Village Celimontana con Gianni Oddi Ials Jazz Big Band.

Domenica, con Pepito, il principe del Jazz, al via, anche Summertime, cartellone estivo della Casa del Jazz.

FILM. Fino a domenica, al Nuovo Cinema Aquila, Fantafestival Mostra internazionale del film di fantascienza. Pellicole e incontri.



