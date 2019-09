OSTIA ANTICA KO

Simone Pierini

Avete un pezzo di carta e un pennarello?. Sì, lo strappo dal blocco note. E dello scotch?. Sì ho quello da pacchi. È una conversazione che abbiamo provato a immaginare avvenuta all'interno della stazione della Roma-Lido di Ostia Antica per segnalare il guasto al tornello di ingresso e ai due ascensori di servizio. L'immagine che si sono trovati di fronte i cittadini è desolante. La stazione è frequentata da pendolari che vanno a lavoro e da turisti desiderosi di visitare gli scavi archeologici candidati a diventare patrimonio dell'Unesco. Un foglio di dimensioni A4 a quadretti, evidentemente strappato da un blocchetto, e il messaggio Fuori Servizio scritto con un pennarello verde, apposto con scotch trasparente sopra il macchinario del tornello dove si timbra il biglietto per accedere alle banchine dei treni. Stessa scena, forse ancora più degradante, quella proposta dagli ascensori di servizio. Due in particolare, guasti entrambi. Foglio bianco semplice. Lo scotch è quello da pacchi, marrone, tagliato alla meglio in quadretti. Purché tenga. Cambia il colore, azzurro, ma il tratto utilizzato è sempre quello di un pennarello. Una doppia scritta, sopra e sotto. In questo caso c'è anche la traduzione in inglese per i turisti: Fuori servizio, Out of order. A bloccare l'accesso ci sono due nastri rosso e bianchi, quelli solitamente utilizzati per delimitare i lavori stradali. Da tempo i residenti lamentano l'assenza di personale di servizio, di uffici informazioni e di una biglietteria. Da giorni poi l'impianto di risalita delle scale mobili è fermo. Le foto di questo pastrocchio sono apparse sul profilo Twitter ATACcati Al bus. I commenti sono emblematici: Sembra il set di una scena del crimine di Csi, scrivono gli utenti. Come dargli torto?

Venerdì 13 Settembre 2019, 05:01

