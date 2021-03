Oscar, l'Italia c'è con Laura Pausini e due candidature per Pinocchio

«Una giornata felice per il cinema italiano». Il ministro della Cultura Franceschini manda i suoi auguri a Laura Pausini e Matteo Garrone, candidati all'Oscar. Dopo aver già conquistato il Golden Globe, la cantante ha avuto una nomination per la miglior canzone con Io sì del film La vita davanti a sé, mentre Pinocchio è in cinquina per i migliori costumi, firmati da Massimo Cantini Parrini, e il miglior trucco, di Mark Coulier, Dalia Colli e Francesco Pegoretti. Fuori, invece, Notturno di Gianfranco Rosi. Il più candidato, con 10 nomination, è Mank di David Fincher e questa 93/a edizione, la cui premiazione si terrà il 25 aprile, vede per la prima volta due donne in lizza per la miglior regia: Chloé Zhao (Nomadland) ed Emerald Fennell (Promising Young Woman). (M. Gre.)

