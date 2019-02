OSCAR IN BLACK

Michela Greco

ROMA - Sul palco dell'Academy ha vinto l'antirazzismo. A partire dalla statuetta per il Miglior Film andata, piuttosto inaspettatamente, a Green Book di Peter Farrelly, storia (vera) dell'amicizia tra un musicista afroamericano (Mahershala Ali, premiato come Miglior attore non protagonista) e il suo autista italoamericano (Viggo Mortensen) nell'America degli anni 60. Ancora nelle nostre sale, dove ha già incassato quasi 6 milioni di euro, il film ha centrato in tutto 3 premi (con quello per la Miglior sceneggiatura originale) in una strana notte degli Oscar senza un presentatore, aperta al ritmo di We Will Rock You suonata dai Queen e cantata da Adam Lambert.

La band dI Freddie Mercury è stata tra i grandi protagonisti di questa edizione grazie al film-fenomeno Bohemian Rhapsody, che si è imposto con la vittoria di 4 statuette, mentre gli altri hanno dovuto accontentarsi al massimo di 3. Su tutti, Roma di Alfonso Cuarón, che dalla vittoria del Leone d'Oro a Venezia ha collezionato premi su premi fino a domenica notte, quando ha ottenuto quelli di peso - per il Miglior regista, la Miglior fotografia e il Miglior film in lingua straniera. Una vera e propria consacrazione per la piattaforma streaming Netflix da parte dell'Academy, a cui è mancata però proprio la ciliegina del riconoscimento più importante, nonostante il film sulla domestica di una famiglia borghese messicana negli anni 70 fosse il favorito. Il cinecomic Black Panther, simbolo del black power, ha agguantato a sorpresa i premi per la Miglior scenografia, i Migliori costumi e la Miglior colonna sonora, mentre Regina King ha vinto come Miglior attrice non protagonista per Se la strada potesse parlare e Spike Lee ha finalmente portato a casa il suo primo vero Oscar dopo quello onorario di qualche anno fa. Grazie allo strepitoso Blackkklansman ha conquistato la statuetta per la Miglior sceneggiatura non originale: «Le presidenziali del 2020 sono dietro l'angolo, facciamo una scelta morale di amore contro l'odio, facciamo la cosa giusta», ha detto. Un discorso politico poi seguito da una reazione inconsulta, e molto manifesta, all'annuncio del vincitore per il Miglior Film. «Ogni volta che c'è qualcuno che porta in giro qualcuno in macchina, io perdo», ha detto più tardi il regista, riferendosi alla vittoria di A spasso con Daisy nell'anno del suo Fa' la cosa giusta.

Tra gli altri momenti memorabili della serata, l'irresistibile ringraziamento di Olivia Colman, Miglior attrice protagonista per La favorita (che avrebbe meritato molto di più di quest'unico Oscar) che, tra lacrime e risate incontrollate, ha ricordato di quando faceva le pulizie e sognava questo momento, e l'intenso duetto di Lady Gaga e Bradley Cooper sulle note di Shallow, Oscar per la Miglior canzone.

